Министерство культуры Украины констатирует, что если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена по решению суда.

Фото: mincult.kmu.gov.ua

б этом идет речь в ответе министерства на запрос агентства «Интерфакс-Украина», в котором был задан вопрос о том, какая процедура предусмотрена, если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании.

«В соответствии с частью 3 статьи 16 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в случае нарушения религиозной организацией, которая является юридическим лицом, положений этого закона и других законодательных актов Украины ее деятельность может быть прекращена по решению суда», - говорится в ответе министерства.

Минкультуры также отмечает, что суд рассматривает дело о прекращении деятельности религиозной организации в порядке искового производства, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Украины, по заявлению органа, уполномоченного осуществлять регистрацию устава конкретной религиозной организации или прокурора.