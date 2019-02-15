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Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу Приватбанка и против Российской Федерации по делу об экспроприации его активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

«В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований Приватбанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы Приватбанка в Крыму, и Приватбанк имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате Приватбанку за незаконные действия Российской Федерации на следующем этапе арбитражного разбирательства.

«Приватбанк стремится получить возмещение в размере более 1 млрд долларов США», - заявили в финучреждении.
ForUm

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