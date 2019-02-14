Ульяна Супрун заявила, что сегодня с утра снова начала исполнять обязанности министра здравоохранения. Об этом она сообщила журналистам после вынесения судом определения об отмене решения об отстранении ее от должности и.о. министра здравоохранения, сообщает УНИАН.

«Сегодня с утра я уже стала подписывать документы, уже лекарства отвозят в регионы, уже подписываю документы, чтобы пациенты могли лечиться за рубежом», - сказала Супрун.



При этом она напомнила, что завтра состоится слушание дела по существу. Также Супрун поблагодарила всех, кто ее поддерживает. «Я чувствую вашу поддержку. Я понимаю, что там 25 млн украинцам, которые подписали декларации со своими семейными врачами. И хотят, чтобы наша медреформа продолжалась. Хочу поблагодарить вас и заверить вас - мы не остановимся и идем вперед. Медицинская реформа проходит и будет проходить до самого конца. Мы вместе, мы делаем правильные действия, и мы делаем все в интересах украинского народа. И это является нашей честью и нашим большим уважением к украинскому народу, что он позволил нам служить ему», - подчеркнула Супрун.



Как ранее сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

13 февраля правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.