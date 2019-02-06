Правоохранители открыли уголовное производство по факту обнаружения в Полонском районе большого количества боеприпасов, сообщает пресс-служба Хмельницкой области.

5 февраля в полицию обратился местный житель, который сообщил, что в зарослях неподалеку от своего села он нашел три полиэтиленовых мешка с предметами, похожими на гранаты.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции Хмельницкой области.

В ходе обследования места происшествия полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа «РГД-5» и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа «УЗРГМ-2» в количестве 280 штук.

Взрывотехники осмотрели гранаты и направили на детальное исследование в Хмельницкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время.

Сейчас сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).