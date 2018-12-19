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Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украине очень важно не продлевать действие военного положения. Об этом Волкер заявил в ходе встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба ВР.

Председатель ВР, комментируя введение военного положения в отдельных областях Украины, подчеркнул, что такое решение было важным для осуществления координации между гражданскими администрациями и военными. «Это очень важно. Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы», – сказал он.

В свою очередь Волкер отметил, что для США абсолютно понятен и прозрачен тот факт, что атака на украинские морские корабли была полностью незаконной. «Это была незаконная претензия на морские территориальные воды. Незаконным было блокирование и захват кораблей и моряков», – подчеркнул он.

Волкер сообщил, что на этот факт была ответная реакция многих стран, подчеркнув, что в Брюсселе во время встреч с представительством ЕС и НАТО было отмечено, что Россия действовала незаконно – это была военная агрессия».

«Мы поддерживаем стремление Украины к укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию», – отметил Волкер, подчеркнув, что очень важно не продлевать действие военного положения и придерживаться демократических принципов.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Президент Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России.

 
ForUm

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