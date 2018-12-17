На горе в районе Ласпинского перевала в Крыму волонтеры группы InformNapalm развернули флаг Украины в поддержку захваченных у берегов Крыма украинских военных моряков.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на агентство QHA media.

Видео также размещено на официальной странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

«Один из волонтеров группы InformNapalm взобрался на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанное по мотивам «Заповіта» Тараса Шевченко», – говорится в сообщении QHA.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.