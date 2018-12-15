Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви. Об этом на Объединительном соборе заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства

«Константинопольская мать-церковь реализует принадлежащую ей согласно канонам миссию - ввести автокефальную поместную православную церковь Украины как равную среди равных в семью поместных православных церквей. Вселенский патриарх окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце 17 века. Его всесвятейшеством было заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на православную церковь в Украине. И что наша православная церковь не должна подчиняться РПЦ. Подчеркиваю, Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви», – заявил он.

Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников Всеукраинского православного Объединительного собора и всех верующих, которые собрались на площади перед Софийским собором, за поддержку создания Украинской автокефальной православной церкви.

«Еще раз благодарю всех, кто верил в то, что это возможно, и всем, кто за это боролся, всем, кто не побоялся. Всем, кто отверг собственные амбиции для того, чтобы этот день состоялся и церковь была создана», - сказал Порошенко.

«Нас объединяет понимание, что сейчас решается большой государственный вопрос. И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви. Это вы, которые сегодня пришли на площадь, которые сейчас в храме Святой Софии, творите украинскую историю, прямо здесь и прямо сейчас», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, именно участники этого события понесут по Украине добрую весть о создании автокефальной Украинской православной церкви.

Президент обратился ко всем участникам Собора: «Это колоссальная ответственность, которая в эти часы лежит на вас. Государство, подчеркиваю, сделала все, что могло. Теперь именно от вас и только от вас зависит будущее Украины, будущее нашей великой нации, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять устав. Вам предстоит выбрать предстоятеля, а томос уже ждет предстоятеля на Фанаре. Итак, все зависит от вашей способности договориться, от вашей способности услышать друг друга, услышать ради Украины».

Глава государства процитировал слова святого апостола Петра: «Бог противится гордым, а смиренным дает благодать».

«Поэтому ради Господа и Украины примите ваши умные взвешенные решения. Верю, что вы - правильные люди, в правильное время и в правильном месте. Желаю Объединительному собору успешной работы», - подчеркнул Президент.

Напомним, в Киеве утром 15 декабря начался Объединительный собор.

На Софийской площади в Киеве состоялась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.

На Объединительный собор также прибыл Президент Украины Петр Порошенко.