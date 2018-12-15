В Киеве утром 15 декабря начался Объединительный собор украинского православия, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне, сообщается на сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Отмечается, что церковные иерархи, священники и миряне представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине - Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь, которая находится в единстве с Московским патриархатом. Первые две церкви поддержали участие в Соборе на уровне своих архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена ​​отдельными представителями епископата, клира и мирян.

Перед началом Собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного собора.

«Собор в Киеве может стать решающим шагом, который суммирует года усилий, направленных на создание в Украине Поместной автокефальной православной церкви», – сказано в сообщении.

Напомним, утром 15 декабря на Софийской площади в Киеве состоялась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.

На Объединительный собор прибыл Президент Украины Петр Порошенко.

По предварительным подсчетам, в Соборе принимают участие 192 делегата, и они будут выбирать предстоятеля в два тура.