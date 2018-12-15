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На Софийской площади в Киеве началась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.

Как сообщает Укринформ, ее открыли торжественные колокола

Тысячи человек собрались на площади перед собором Святой Софии.

Среди присутствующих - много и молодых, и людей преклонного возраста, также есть дети, которые пришли вместе с родителями.

Участники собрания говорят, что пришли продемонстрировать поддержку автокефалии.

Ожидается, что со сцены, установленной на площади, до момента объявления результатов Собора к собравшимся обратятся признанные моральные авторитеты, в частности общественные деятели, актеры, певцы, поэты, писатели, врачи, юристы, ученые, учителя. Планируется, что в своеобразном марафоне примут участие Тарас Петриненко, Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Анна Липковская (правнучка митрополита Василия Липковского), Сергей Жадан, Фома, Мирослав Гай, Мария Бурмака, Роман Семисал, Оксана Забужко, сестры Тельнюк, группы «Хорея казацкая» и «Рутения», Диля.

Ожидается, что с речью на Соборе выступит Президент Петр Порошенко.

Напомним, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится  сегодня, 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать провокационные акции в Киеве и других регионах страны накануне проведения Объединительного собора и создания единой поместной Украинской православной церкви. 

 

 
ForUm

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