Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Сифийскую площадь, где тысячи людей ожидают начала Объединительного собора.

Ожидается, что Глава государства обратится к соотечественникам.

«Счастлив встретиться с верующими, которые сегодня собрались на Софийской площади. Эти искренние украинцы - не свидетели, а творцы истории, непосредственные участники величественного таинства. Спасибо, что пришли сегодня на Софийскую площадь», – сообщается на странице Президента в Facebook.

Напомним, сегодня проходит Объединительный собор Украинской православной церкви.

По предварительным подсчетам, в Соборе принимают участие 192 делегата, и они будут выбирать предстоятеля в два тура.