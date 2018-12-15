В Киеве во время Объединительного собора полиция задержала двух человек с запрещенными предметами. Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
По его словам, правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. С людьми активно работают сотрудники полиции диалога. В настоящее время никаких конфликтов не возникало.
«У нас достаточно сил и решимости, чтобы не допустить нарушений. Такие меры безопасности - это необходимость. Полицейские во время проверки обнаружили двух человек: у одного мужчины обнаружили большой нож, похожий на холодное оружие, у другого - нунчаки. Запрещенные предметы правоохранители изъяли, а этих лиц доставили в районное управление полиции для дачи объяснений», - рассказал Крищенко.
Он отметил, что правоохранители будут нести службу до завершения всех запланированных мероприятий.
Напомним, в Киеве утром 15 декабря начался Объединительный собор.
На Софийской площади в Киеве состоялась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.
На Объединительный собор прибыл Президент Украины Петр Порошенко.
Порядок во время Собора охраняют 4 тысячи правоохранителей.
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