В Киеве общественный порядок во время Объединительного собора в усиленном режиме охраняют около 4000 правоохранителей. Об этом сегодня, 15 декабря, заявили первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации столичного главка.

Так, усиленные меры безопасности введены в центральной части города и вблизи основных храмов Киева.

«К несению службы задействованы сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и работники ГосЧС. Задача каждого из них - безопасность людей, принимающих участие в мероприятиях», - отметил Яровой.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины, все подразделения ведомства нацелены на слаженную и скоординированную работу. «Со вчерашнего дня развернута работа ситуационного центра полиции Киева, поэтому есть полная коммуникация между службами для того, чтобы максимально оперативно реагировать на любые нарушения общественного порядка», – подчеркнул он.

Кроме дежурства усиленных следственно-оперативных групп в местах массового пребывания граждан установлены фильтрационные рамки, дежурят специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и группы быстрого реагирования.

«Учитывая важность и историческую значимость сегодняшнего события, большое количество граждан и ту истерию, которую нагнетает государство-агрессор и некоторые силы в нашем государстве, мы приняли все меры, чтобы защитить людей. Сегодня на охрану правопорядка привлечены около 4000 правоохранителей», - сообщил Крищенко.

Начальник полиции Киева отметил, что ситуация в столице спокойная, люди с пониманием относятся ко всем мерам безопасности, поэтому призвал и в дальнейшем способствовать правоохранителям в обеспечении порядка.

Напомним, сегодня проходит Объединительный собор Украинской православной церкви.

По предварительным подсчетам, в Соборе принимают участие 192 делегата, и они будут выбирать предстоятеля в два тура.