Московский патриарх Кирилл направил обращения лидерам мировых церквей, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, главам Франции и Германии о нарушении прав иерархов, духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает отдел внешних церковных связей Русской православной церкви.

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», - заявил патриарх.

Он отметил, что поводом к усилению такого давления послужил отказ епископата УПЦ МП участвовать в Объединительном соборе, на котором УПЦ МП «должна быть заменена на некую новую религиозную организацию, создаваемую Президентом Украины Петром Порошенко совместно с Патриархом Константинопольским Варфоломеем».

Как сообщается в посланиях, давление осуществляется «чтобы принудить епископат к участию в данном мероприятии органами государственной власти и правоохранительными органами Украины предпринимается ряд действий, вопиющим образом нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины».

Патриарх Кирилл упоминает о том, что архиереев вызывают на «беседы» и допросы в Службу безопасности Украины, задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении государственной границы Украины, и подвергают унизительным обыскам.

Он также заявил, что «представители государственной власти самого высокого уровня позволяют себе публичные высказывания по отношению к УПЦ МП, разжигающие межконфессиональную вражду». Так, например, 30 ноября с.г. советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк публично охарактеризовал наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла как «упыря, ненавидящего Украину, украинцев и все украинское».

«Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей Украины, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться для достижения поставленной задачи в оставшееся до президентских выборов время, – пишет Кирилл. – Но уже имевшие место многочисленные факты дискриминации УПЦ МП дают повод опасаться еще большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому Православию».

Он обратился к религиозным и государственным деятелям, лидерам межгосударственных организаций с призывом приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ МП от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания, заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме от 12 октября сообщил предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, что после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля, последний больше не сможет называться митрополитом киевским.