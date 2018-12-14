Сенат США проголосовал за прекращение военной помощи Саудовской Аравии в конфликте в Йемене из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. В резолюции, принятой законодателями, вина за убийство возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, сообщает Русская служба ВВС.

Еще один документ призывает президента США вывести войска из Йемена.

56 сенаторов проголосовали за резолюцию по Йемену, 41 был против. Резолюция носит рекомендательный характер и может быть заблокирована президентом. Дональд Трамп говорил, что собирается ее заблокировать.

Документ вряд ли будет утвержден палатой представителей конгресса США. Учитывая это, наблюдатели называют его «символическим протестом» против позиции Трампа.

Сразу после этой резолюции была единогласно принята еще одна, в которой сенаторы возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии и призвали саудовские власти наказать виновных.

«Сенат США единогласно заявил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман несет ответственность за убийство Джамаля Хашогги. Это сильное заявление. Я надеюсь, оно говорит о наших ценностях», - сказал председатель комитета по международным отношениям Боб Коркер.

Позиция сената идет против политики президента Трампа в отношении королевства: Белый дом отказался принять оценку ЦРУ, пришедшего к выводу, что журналиста могли убить по приказу принца Мухаммеда.

Белый дом выступал против принятия резолюции, заявляя, что отношения с Саудовской Аравией крайне важны для противостояния угрозе, исходящей в регионе от Ирана.

Вопрос об убийстве журналиста и ответственности за него саудовских властей начал остро обсуждаться после того, как глава ЦРУ Джина Хаспел на прошлой неделе рассказала членам сенатского комитета по международным отношениям все, что известно ее управлению об убийстве. Брифинг прошел в закрытом режиме. О его содержании можно судить только по высказываниям самих сенаторов после встречи с Хаспел и ее командой.

ЦРУ заявляло, что принц Мухаммед переписывался с лидером группы, убившей и расчленившей Хашогги. Судя по всему, Хаспел удалось убедить в этом сенаторов.

Напомним, Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.

23 октября тело журналиста обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.