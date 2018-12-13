Накануне проведения заседания Европейского Совета Президент Украины Петр Порошенко встретился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко выразил признательность за усилия, которые предпринимаются Германией с целью прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива, а также за особое внимание, которое федеральный канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.

Глава государства призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на акт российской агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого «азовского пакета санкций».

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.