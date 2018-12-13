Коллегия судей Октябрьского районного суда Мариуполя заочно вынесла обвинительный приговор в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в создании террористической группы или террористической организации) УК Украины в отношении гражданина Российской Федерации, который сотрудничал с террористической организацией «ДНР».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с мая 2014 года по февраль 2017 уроженец Донецкой области, гражданин Российской Федерации, имея высшее военное образование, опыт прохождения службы в пограничных войсках и налоговой полиции РФ в должности главного специалиста по разработке и проведению оперативных и боевых мероприятий, принимал участие в террористической организации «ДНР».

При этом, в 2014 году обвиняемый выступал куратором одной из террористических групп «ДНР», действовавших на территории Мариуполя Донецкой области, передавая задачи по проведению разведывательно-диверсионной деятельности на территории города и в дальнейшем осуществлял передачу полученной информации руководству «батальона «Восток».

Также россиянин руководил обучением диверсионно-разведывательной работе в условиях города группы граждан Украины на территории Кадамовского полигона ВС РФ в Ростовской области и предоставил им для общения на гражданских частотах 10 радиостанций, что позволило последним по его указаниям осуществлять разведку и диверсионно-террористические мероприятия на территории Мариуполя. После задержания части террористов деятельность указанных групп пресечена сотрудниками Управления СБУ в Донецкой области.

Кроме того, обвиняемый участвовал в вооруженном сопротивлении украинским защитникам во время захвата террористами стратегически важного объекта – кургана «Саур-Могила», а также занимал должность начальника одного из департаментов «совета безопасности ДНР» и советника по вопросам руководства так называемыми «внутренними войсками МВД ДНР».

Суд, признав доводы публичного обвинения вполне взвешенными и обоснованными, назначил гражданину РФ заочное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.