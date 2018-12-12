Ходатайство Украины в Европейский суд по правам человека о применении обеспечительных мер при рассмотрении дела о задержании 24 украинских моряков основано на домыслах и спекуляциях. Об этом заявили в Минюсте РФ, отвечая на вопросы ЕСПЧ в связи с поданной Украиной жалобой в отношении России, передает ТАСС.

Ответив на поставленные ЕСПЧ вопросы, «одновременно российские власти выразили озабоченность рядом процессуальных дефектов как в обращении властей Украины, так и в реакции Европейского суда на них».

«В частности, украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы, их ходатайство о применении обеспечительных мер основано на спекуляциях и домыслах, в то время как Европейский суд принял эти материалы к рассмотрению, не проверив их на соответствие требованиям, установленным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод для обращения в этот международный судебный орган, и не приняв во внимание имевшуюся в открытом доступе детальную информацию о ситуации 24 украинских граждан», - сообщили в минюсте РФ.

«По мнению российских властей, Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, использует Европейский суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей», - утверждают в российском ведомстве.

В минюсте отметили, что ответы российских властей на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту украинских кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яну Капу», остановленных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября, были направлены в ЕСПЧ 10 декабря.

В своих ответах российская сторона сообщила, что указанные граждане Украины были задержаны в качестве лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения»), и заключены под стражу на основании постановлений судов РФ в соответствии с нормами действующего уголовно - процессуального законодательства.

Также ЕСПЧ проинформирован о местонахождении задержанных украинских граждан, наличии у них доступа к юридической помощи, нетяжелом характере ранений, полученных тремя из задержанных, и предоставлении им необходимой медицинской помощи, а также об отсутствии каких-либо жалоб со стороны украинских граждан.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.

В свою очередь в Министерстве юстиции России заявили, что предоставят Европейскому суду по правам человека информацию о захваченных украинских моряках в «разумные сроки».