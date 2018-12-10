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В офис крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева в оккупированном Симферополе попытался проникнуть неизвестный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

«В офис крымских адвокатов попытался проникнуть неизвестный. Человек в куртке, кепке, с сумкой разбил железной трубой окно в офисе адвокатов Эмиля Курбединова, Эдем Семедляев и других, попытался открыть окно и проникнуть внутрь. Инцидент произошел вчера в 17:00», – написал он.

«Мы расцениваем это, как очередную попытку давления на правозащитников и независимых адвокатов в Крыму, действия одного порядка с судебным преследованием адвоката Эмиля Курбединова. На нас пытаются давить, чтобы мы не занимались своей деятельностью, используя правовые методы, а вчерашний инцидент показал, что против нас готовы использовать и неправовые методы давления», - отметил юрист Назим Шеихмамбетов.

Адвокаты обратились в полицию.

Как сообщал ForUm, 6 декабря  российские силовики задержали адвоката Эмиля Курбединова за пост в Facebook от 2013-го года.

Он ранее принял поручение на защиту военнопленных украинских моряков.       

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Курбединова на 5 суток.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, после ареста Курбединова его коллеги в оккупированном Крыму получают угрозы в свой адрес.
ForUm

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