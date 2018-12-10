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Нынешняя фактическая линия столкновения в зоне конфликта на востоке Украины наполовину не совпадает с той, которая определенна Минскими договоренностями. Об этом заявил на конференции в Киеве представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на Минских переговорах Евгений Марчук, передает Радио Свобода.

«Определили линию соприкосновения (в сентябре 2014 года, - ред.). Стороны взяли обязательство, что эта линия остается константой, что ни одна из сторон не будет наступать. На сегодня де-факто линия столкновения наполовину не совпадает с линией, которую все согласовали. Вскоре после договоренностей захватывают Дебальцево, захватывается 1648 квадратных километров», - отметил Марчук.

Он отметил, что это – лишь один из примеров нарушения или невыполнения Россией и подконтрольными ей группировками боевиков Минских соглашений.

По мнению Марчука, Украине следует активнее озвучивать такие примеры перед международными партнерами.

«В Украине есть достаточный информационный ресурс по Минскому процессу, чтобы активно использовать его, доводить эту информацию хотя бы в той части, которые являются влиятельными фигурами на Западе, чтобы было понимание, что происходит», - отметил дипломат.

Марчук стал представителем Украины в ТКГ в Минске в ноябре этого года. Он сменил на этом посту бывшего президента Украины Леонида Кучму.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 19 декабря.
ForUm

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