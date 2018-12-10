Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине.
«Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви, - ред.) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? (...) Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить», - сказал патриарх в воскресенье, обращаясь к верующим после литургии, передает Интерфакс.
По его мнению, это недопустимо, поскольку сторонники независимой церкви, «те, кто стремятся утвердить так называемую незалежную церковь», исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и «погубить жизни других людей».
Однако, сказал патриарх, «мы верим, что церковь православная устоит, что никакие расколы, никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика, не способны будут оторвать верующих (...) от жизни во свете божием».
Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.
В нем примут участие более 50 архиереев.
Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.
Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания, заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата.
Митрополит Онуфрий и другие епископы УПЦ МП приглашения на объединительный собор отослали обратно в Стамбул.
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