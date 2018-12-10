Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине.

«Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви, - ред.) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? (...) Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить», - сказал патриарх в воскресенье, обращаясь к верующим после литургии, передает Интерфакс.

По его мнению, это недопустимо, поскольку сторонники независимой церкви, «те, кто стремятся утвердить так называемую незалежную церковь», исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и «погубить жизни других людей».

Однако, сказал патриарх, «мы верим, что церковь православная устоит, что никакие расколы, никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика, не способны будут оторвать верующих (...) от жизни во свете божием».

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания, заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата.

Митрополит Онуфрий и другие епископы УПЦ МП приглашения на объединительный собор отослали обратно в Стамбул.