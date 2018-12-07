Выдержка украинских моряков, которых пленили силы РФ в акватории Керченского пролива, спасла Украину от полномасштабной военной агрессии России. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире «Прямого».

«Побывать в состоянии, в котором наши моряки, - вы знаете, это очень тяжелая история. Они герои. Потому что, если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, и было бы все по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию. Только благодаря их выдержке ... Потому что с тех перехватов, которые мы видим, с переговоров, которые велись между кораблями ФСБ России и Черноморского флота и нашими моряками, они оскорбляли, где они нагло себя вели, они в конце концов применили оружие - только выдержка спасла си туацию от широкомасштабной агрессии», - отметил министр обороны.

«Угроз было более чем достаточно. И Путин, и Россия ждали провокацию с нашей стороны для того, чтобы были основания осуществить полномасштабную агрессию против Украины», - рассказал Полторак.

По словам министра, «от двух до десяти раз увеличилось количество ракет, противокорабельных ракет, танков, самолетов, подводных лодок только в Крыму». «Был приведен в боеготовность корпус, который находится в Крыму. На границе с Украиной за последнее время количество танков было увеличено почти в 300 раз. За последних несколько дней перед этой ситуацией, которая произошла, Российская Федерация приблизила в притык к нашей границе три батальйонно-тактические группы. Одна из них сформирована в Рязани десантным полком, который участвовал в захвате Донецка и Луганска в 2014 году», - заявил Полторак.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.