Катастрофа назревает в словацком селе Вубля недалеко от границы с Украиной. Со времени введения в Украине новых правил растаможки здесь под открытым небом брошены больше сотни подержанных автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает 5 канал.

Маленькое горное село, где живет 800 человек, оказалось не готовым к такому нашествию хлама от украинских евробляхеров.

Дом Александерса Чипатса на окраине села Вубля неподалеку от словацко-украинской границы. Он показывает на машины, которые неизвестные бросили на территории его домовладения. Их насчитал около полусотни. Мужчина предполагает – это машины украинских заробитчан, за которые, после введения новых правил растаможки, должны были на таможне внести залог.

Жена Александерса украинка Светлана не такая оптимистичная. Не исключает, что за такое количество автомобилей в их дворе их могут оштрафовать. «Экологическая служба Словацкой республики не позволит на такой несанкционированной незаконной стоянке держать долго машины. Это такие нули, нули, нули, что я даже боюсь об этом думать. Я действительно не сплю, я действительно переживаю, не хочется нарушать никаких законов», - рассказала она.

Не знает, как помочь ситуации с несанкционированной стоянкой и староста села. Такая ситуация застала местные власти врасплох. С ночи на 25 ноября здесь начали массово бросать автомобили.

«Ходите после обеда по селу и нет ни одного, а утром там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться как лом или мусор», – жалуется Надежда Серкова.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября документ подписал Президент. 25 ноября закон вступил в силу.