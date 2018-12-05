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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что провести местные выборы, запланированные на 23 декабря, сейчас невозможно из-за введения военного положения. Об этом он сказал на III Форуме местного самоуправления 5 декабря, сообщает «Украинская правда».

«Мы провели подробные консультации с Центральной избирательной комиссией, комитетом Верховной Рады, юридическим отделом ВР и пришли к общему пониманию, что сегодня это (провести выборы – Ред.) невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван, и он не может вернуться в ту же точку, он должен начинаться сначала», - сказал Парубий.

Он выразил надежду, что не будет «никаких трудностей и проблем», чтобы ЦИК по завершению военного положения снова начал избирательный процесс.

«И в ближайшее период выборы в этих 10 областях, где было введено военное положение, будут объявлены и проведены в открытый и демократичный способ», - подытожил Парубий.

Напомним, Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, которые позволят провести в декабре местные выборы.
ForUm

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