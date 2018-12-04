также в разделеОбщество
Дело Стерненко объединили с нападениями на других активистов 5
Военных-любителей селфи просят отключать геолокацию 8
Муженко: На сборы резервистов пришло больше желающих, чем требовалось 9
Задержаны «разбойники с большой дороги», действовавшие под видом СБУ 16
Недолюстрированный судья Рябишин хочет снова возглавить Апелляционный суд Полтавщины 16
Спецслужбы РФ пытались осуществить кибератаку на информсистему судебной власти Украины 18
Скандального российского актера сняли с самолета за пьяный дебош 37
Фигурант дела о перестрелке в Княжичах возглавил полицию прифронтового города 13
Задержанных в Грузии украинцев арестовали 28
Дело Гандзюк: Новый подозреваемый скрывается в Доминикане 35
В Одессу направят дополнительные подразделения Полиции и Нацгвардии 49
Луценко: Правоохранители возьмутся за сепаратистов Одесчины 54
Журналисты нашли «пропавшие» катера ВМС Украины 85
Луценко назвал фамилию ключевого подозреваемого в деле Гандзюк 56
Украинцам объяснили, как оплачивать коммуналку после получения субсидии 32
СМИ узнали о сомнительных доходах и множестве недвижимости члена ВСП 42
Глава МВД Грузии не исключает связь задержанных украинцев с Саакашвили 34
Въезжающих в Украину россиян стало втрое меньше 57

Президент Петр Порошенко встретился с родными военнопленных украинских моряков, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Спасибо за эту встречу. Благодарю как Президент и как Верховный главнокомандующий. Хочу сообщить, что вся Украина сейчас гордится вашими родными. Гордится тем, как они себя вели во время агрессии», - обратился Порошенко к родным моряков.

«Я попросил об этой встрече для того, чтобы вы узнали, что мы сделали, делаем и планируем делать для того, чтобы как можно быстрее наши воины вернулись домой. Мы не идем ни на какие компромиссы. И когда говорят: есть ли какие-то предварительные условия для того, чтобы мы делали дальнейшие шаги? Я говорю: первый шаг - воины домой», - сказал Президент.

«Не вашим (российским, - ред.) неправедным судом судить наших ребят. Они по статусу, по Женевской конвенции – военнопленные и неподсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона», - подчеркнул Глава государства.

Президент проинформировал родных пленных моряков о переговорах с лидерами государств и международных организаций, во время которых поднимался вопрос российской агрессии против Украины и требование к России освободить украинских воинов. «Сразу же после этих переговоров все они выставили абсолютно четкое требование в отношении президента Путина. Первое - вернуть воинов. Второе - вернуть корабли и третье - обеспечить беспрепятственный проход Керченским проливом», - добавил он.

Порошенко поблагодарил родных моряков. В частности, отца командира катера «Бердянск», лейтенанта Романа Мокряка – Николая за патриотическое воспитание сына. Роман Мокряк после захвата в плен отказался свидетельствовать ФСБ России, как и участвовать в записи постановочного видео. «Я уверен, что его поступок войдет в историю украинских военно-морских сил. Это железный человек и вы воспитали настоящего героя - и тогда, когда он служил на подводной лодке, и сейчас. Спасибо», - сказал Порошенко.

Также он обратился к Павлу Небылице, чей сын - Богдан, который служит командиром катера «Никополь», известен украинцам еще с 2014 года, когда после аннексии Крыма отказался служить оккупантам. Вместе с другими курсантами он спел Гимн Украины в Севастопольской академии Нахимова во время того, как оккупанты спускали с флагштока флаг Украины и поднимали свой. «Хочу поблагодарить и вас. И не только за то, что вы воспитали сына, видео с выполнением Гимна которым пересмотрели, наверное, десяток миллионов человек. Но и сейчас за то, как он себя вел», - сказал Президент.

Глава государства выразил слова поддержки и Дмитрию Эйдеру – отцу самого молодого из моряков катера «Бердянск», 18-летнего Андрея Эйдера, получившего ранения во время захвата. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся получить информацию о состоянии здоровья юноши.

Порошенко отметил, что хотел бы поблагодарить каждого и выразил надежду, что после освобождения моряков из плена будет иметь возможность сказать каждому еще больше слов благодарности и поддержки.  

Виктор Сорока – отец военнопленного моряка Василия Сороки от имени всех военнопленных поблагодарил Президента за поддержку и усилия, которые предпринимаются для освобождения их родных. Он передал флаг, который по его словам вышел из Крыма. «Это флаг, который был на Красноперекопске. Спасибо за поддержку. Передам вам его и думаю, что мы с этим флагом будем встречать наших военнопленных вместе», - сказал Сорока.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги