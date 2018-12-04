Президент Петр Порошенко встретился с родными военнопленных украинских моряков, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Спасибо за эту встречу. Благодарю как Президент и как Верховный главнокомандующий. Хочу сообщить, что вся Украина сейчас гордится вашими родными. Гордится тем, как они себя вели во время агрессии», - обратился Порошенко к родным моряков.

«Я попросил об этой встрече для того, чтобы вы узнали, что мы сделали, делаем и планируем делать для того, чтобы как можно быстрее наши воины вернулись домой. Мы не идем ни на какие компромиссы. И когда говорят: есть ли какие-то предварительные условия для того, чтобы мы делали дальнейшие шаги? Я говорю: первый шаг - воины домой», - сказал Президент.

«Не вашим (российским, - ред.) неправедным судом судить наших ребят. Они по статусу, по Женевской конвенции – военнопленные и неподсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона», - подчеркнул Глава государства.

Президент проинформировал родных пленных моряков о переговорах с лидерами государств и международных организаций, во время которых поднимался вопрос российской агрессии против Украины и требование к России освободить украинских воинов. «Сразу же после этих переговоров все они выставили абсолютно четкое требование в отношении президента Путина. Первое - вернуть воинов. Второе - вернуть корабли и третье - обеспечить беспрепятственный проход Керченским проливом», - добавил он.

Порошенко поблагодарил родных моряков. В частности, отца командира катера «Бердянск», лейтенанта Романа Мокряка – Николая за патриотическое воспитание сына. Роман Мокряк после захвата в плен отказался свидетельствовать ФСБ России, как и участвовать в записи постановочного видео. «Я уверен, что его поступок войдет в историю украинских военно-морских сил. Это железный человек и вы воспитали настоящего героя - и тогда, когда он служил на подводной лодке, и сейчас. Спасибо», - сказал Порошенко.

Также он обратился к Павлу Небылице, чей сын - Богдан, который служит командиром катера «Никополь», известен украинцам еще с 2014 года, когда после аннексии Крыма отказался служить оккупантам. Вместе с другими курсантами он спел Гимн Украины в Севастопольской академии Нахимова во время того, как оккупанты спускали с флагштока флаг Украины и поднимали свой. «Хочу поблагодарить и вас. И не только за то, что вы воспитали сына, видео с выполнением Гимна которым пересмотрели, наверное, десяток миллионов человек. Но и сейчас за то, как он себя вел», - сказал Президент.

Глава государства выразил слова поддержки и Дмитрию Эйдеру – отцу самого молодого из моряков катера «Бердянск», 18-летнего Андрея Эйдера, получившего ранения во время захвата. Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся получить информацию о состоянии здоровья юноши.

Порошенко отметил, что хотел бы поблагодарить каждого и выразил надежду, что после освобождения моряков из плена будет иметь возможность сказать каждому еще больше слов благодарности и поддержки.

Виктор Сорока – отец военнопленного моряка Василия Сороки от имени всех военнопленных поблагодарил Президента за поддержку и усилия, которые предпринимаются для освобождения их родных. Он передал флаг, который по его словам вышел из Крыма. «Это флаг, который был на Красноперекопске. Спасибо за поддержку. Передам вам его и думаю, что мы с этим флагом будем встречать наших военнопленных вместе», - сказал Сорока.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.