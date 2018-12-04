Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что комитету по безопасности и противодействию коррупции поручено представить предложения по награждению пограничников, которые захватили украинские военные корабли.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности», - сказал Володин журналистам в понедельник.

По его словам, председателю комитета Василию Пискареву поручено проработать этот вопрос вместе с профильным ведомством до следующего заседания Совета Думы.

В среду Пискарев должен будет внести, по его словам, предложения по награждению пограничников.

По словам Володина, «российские пограничники вели себя безупречно, они мужественно, эффективно решили те задачи по защите границы, которые перед ними стояли».

Он особо подчеркнул, что такое мнение разделяют представители всех думских фракций. Российские пограничники соблюли все международные нормы и правила. «Хотелось бы, чтобы это понимали представители других государств», - сказал Володин.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».