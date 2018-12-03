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Статус военнопленных предусматривает особую модель освобождения захваченных Россией украинских моряков, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Есть Женевская конвенция о военнопленных, к которой Украина присоединилась и ратифицировала ее, она действует с 1955 года. Там четко определено: если это военнопленные, никакого обмена не может быть на любых преступников, в том числе из России», - сказала она, передает Радио Свобода.

Денисова отметила, что этот статус не позволяет их дело рассматривать в обычном суде и содержать их в тюрьме, в частности в СИЗО «Лефортово».

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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