Координировать работу международно-правовой позиции группы адвокатов с целью освобождения захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков будет российский адвокат Николай Полозов. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1», передает УНИАН.

«Все, что мы сейчас сделали – это из-за наших крымскотатарских друзей сделали соглашение по адвокатам для каждого, и пока Николай Полозов будет координировать эту работу», - заявил Климкин.

«Мы договорились, дали ему также правовую позицию», - сказал министра и добавил, что Полозов «формально не старше, но будет координировать международно-правовую позицию, поскольку они (украинские моряки) являются военнопленными».

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках.