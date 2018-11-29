Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018.

«Вчера в Одессе представители командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели встречу с родными и близкими военнопленных относительно их прав и решения проблемных вопросов», - сообщил он в Facebook.

По словам министра, юридическими службами Минобороны, Генштаба и командования ВМС обеспечена координация с офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, профильными центральными органами исполнительной власти, международными правозащитными организациями, общественными объединениями и волонтерами - Украинский Хельсинский союз по правам человека, «Крым-SOS», медийной инициативой за права человека и другими.

«В частности, речь идет о правовой поддержке украинских военных моряков на международном и национальном уровнях, постоянном информировании общественности о состоянии военнопленных, а также мерах, принимаемых украинской стороной с целью возвращения наших воинов домой», - подчеркнул Полторак.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

29 ноября их перевели в Москву.