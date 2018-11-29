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Фейковые новости добрались в Польшу. Жители восточных регионов страны получили фальшивые сообщения с требованием прибыть в военные части мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает ТСН.

SMS якобы отправил польский Государственный центр безопасности из-за событий в Украине. Похожие сообщения, от имени украинского Министерства обороны, получали и жители Сумской области, которая граничит с Россией.

В польском Государственном центре безопасности предостерегают не обращать внимания на фейковые сообщения, сам инцидент расследуют.

«Нам даже трудно сказать, как много фальшивок от нашего имени отправили. Это проверяет полиция. Мы получили информацию, что фейковые SMS получают мужчины из двух восточных регионов Польши: Подкарпатского и Люблинского. Мы сразу опровергли эти ложные факты и сообщили полиции и агентству внутренней безопасности. Сейчас они рассматривают это дело», - рассказывает пресс-секретарь правительственного центра безопасности Анна Адамкевич.

Напомним, в Сумской области спецслужбы РФ рассылают от имени Минобороны Украины SMS-сообщения жителям приграничных районов с призывом прибыть в ближайшую воинскую часть. 
ForUm

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