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Введение военного положения в 10 областях Украины не повлияет на проведение объединительного собора по созданию единой поместной церкви.

Такое мнение высказал спикер парламента Андрей Парубий.

«Россия пытается помешать созданию поместной Украинской православной церкви. Введение военного положения не помешает проведению Объединительного архиерейского собора», - написал он в Twitter.

Спикер призвал Патриарха Варфоломея как можно скорее провести Собор в Киеве, а Украина его гарантирует безопасность.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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