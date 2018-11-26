Спикер парламента Андрей Парубий открыл внеочередное заседание Верховной Рады.

Открытие заседания задержалось из-за того, что группа депутатов собралась возле спикера парламента Андрея Парубия с требованием объявить перерыв для проведения консультаций.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко потребовал до рассмотрения вопроса о введении военного положения провести консультации с Президентом.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».