Управление Службы безопасности Украины Одесской области начало расследование по факту покушения на убийство украинских моряков в Керченском проливе.

Как сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, в связи с событиями в Керченском проливе под процессуальным руководством военной прокуратуры начаты уголовные производства, передает УНИАН.

Она отметила, что следственным отделом УСБУ в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 25 ноября по признакам уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины. В частности, по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

«Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляется группой в составе прокуроров военной прокуратуры Южного региона Украины», - заявила Стекачева. По ее словам, уголовное производство зарегистрировано на основании информации 7 Управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины об агрессивном ведении войны Вооруженными силами РФ, ранения шести военнослужащих ВМС ВС Украины и захвата катеров «Бердянск», «Никополь», буксира «Яны Капу».



Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

В ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство (ст. 437).

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.