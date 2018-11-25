Украина рассматривает последние действия Российской Федерации против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины как акт агрессии. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации Президента Украины об агрессивных действиях Российской Федерации в акватории Азовского моря, сообщает УНИАН.

«Рассматриваем последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины как акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива», - говорится в комментарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел проинформировать страны Большой семерки и членов Совета Безопасности ООН о преступных действиях России в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря.



«Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны Большой семерки и членов Совета безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ», - сказано в комментарии.

Отмечается, что Украина вместе с группой стран ЕС, США, Канадой и другими партнерами, разработала проект резолюции ООН по милитаризации Россией Автономной Республики Крым и Азовского моря, которая будет рассмотрена Генеральной ассамблеей ООН уже в декабре.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.