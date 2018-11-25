Бразильский художник весело показал известных героев комиксов и фильмов в ситуациях, когда у них родились дети, пишет changeua.com.

Лукас Эдуардо Нассименто (Lucas Eduardo Nascimento) - бразильский иллюстратор, более известный под псевдонимом Dragonarte.

Мужчина уже успел собрать аудиторию ценителей собственных работ, ведь за ним следят более 80 тысяч сторонников в Instagram и более 110 тысяч в Facebook.

Недавно он создал забавный проект о том, что было бы, если бы в популярных героев появились дети.