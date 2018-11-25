также в разделеОбщество
Порошенко созвал военный кабинет из-за обострения на Азове 3
Сегодня стартовала Всемирная акция «16 дней против насилия» 12
Ученые назвали простой продукт для профилактики заболеваний сердца 556
В Украине резко ухудшится погода: Как обезопасить себя на скользких улицах 128
Порошенко назвал количество стран, признавших Голодомор геноцидом 24
В Украине замечен уникальный Hummer на 28 пассажиров 46
«АвтоЕвроСила» начинает политический метод борьбы 64
В Киеве прошло шествие памяти жертв Голодомора 24
Активисты в Киеве «раскололи» Арку Дружбы народов 74
Врач назвала фрукты, которые помогут справиться с вирусами 76
Рак легких: Эти профессии увеличивают шанс заболевания 73
Украинской журналистке запретили въезд в РФ на 10 лет 78
Володарский: Закон об усилении ответственности за «пьяное» вождение «дырявый» 41
Президент Украины с супругой почтили память жертв Голодомора 42
Минздрав: Историю болезни, справку и рецепт можно будет получить онлайн 35
В РПЦ прокомментировали решение Минюста Украины по Почаевской лавре 98
ИМИ: Только 14% интернет-СМИ открыли информацию о владельце 37
23 ноября. Картина дня 46

Бразильский художник весело показал известных героев комиксов и фильмов в ситуациях, когда у них родились дети, пишет changeua.com.

Лукас Эдуардо Нассименто (Lucas Eduardo Nascimento) - бразильский иллюстратор, более известный под псевдонимом Dragonarte.

Мужчина уже успел собрать аудиторию ценителей собственных работ, ведь за ним следят более 80 тысяч сторонников в Instagram и более 110 тысяч в Facebook.

Недавно он создал забавный проект о том, что было бы, если бы в популярных героев появились дети.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1430 грн.
29
Теги