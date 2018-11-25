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Журнал Американского общества кардиологии опубликовал на своих страницах данные, полученные в ходе нового исследования ученых из Гарвардского университета в Бостоне. Эти специалисты обнаружили, что употребление орехов дает мощный защитный эффект в отношении болезней сердца и сосудов, пишет wworld.com.ua.

Орехи, включая арахис, ощутимо снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявили специалисты. Для защиты миокарда они порекомендовали употреблять в пищу всего две горсти разных орехов в неделю.

В исследовании американских медиков приняли участие 210 000 человек. Врачи наблюдали за тем, как влияли на состояние их сердечно-сосудистой системы употребление грецких орехов, миндаля, фундука, кешью, фисташек и арахиса. Они установили: у людей, которые съедали пять и более порций орехов в неделю, минимизация риска ИБС (ишемической болезни сердца) была наиболее интенсивна. В частности, в них вероятность развития ИБС уменьшалась на 20%, других сердечно-сосудистых заболеваний - на 14%.

Даже двукратное употребление орехов в неделю проявляло серьезный эффект улучшения в деятельности сердца, отметили исследователи. В частности, люди, которые ели арахис или орехи два и более раз в неделю, имели более низкий риск сердечно-сосудистых нарушений и ИБС на 13% и 15% соответственно по сравнению с теми, кто не ел орехов.

Самый мощный оздоровительный потенциал в ходе испытаний продемонстрировали грецкие орехи. Их регулярное употребление на 21% снижало риск развития ишемической болезни сердца и на 19% - всех сердечно-сосудистых заболеваний, констатировали авторы.
ForUm

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