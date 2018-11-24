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Побережье одного из британских городов было усеяно морскими звездами и другими обитателями после сильного шторма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Так, в городе Мейблторп побережье протяжностью около 200 ярдов и шириной около 10 ярдов заняли морские звезды. По словам очевидцев, их может быть около 100 тысяч. На опубликованных фото видно, что помимо морских звезд также «пострадали» медузы и крабы.

Подчеркивается, что погода в тот момент была не столь ветреной. Однако, было сразу несколько приливов.
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