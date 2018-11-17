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Глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Александр Бахов сообщил, что некоторых епископов стали приглашать в Службу безопасности Украины для «разговора» или «беседы».

На своей странице в Facebook он пояснил, что такой формы общения, как «разговор», в законе нет, и идти на «беседу» в СБУ лучше с адвокатом.

«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить! В связи с этим помните! Самое первое и главное - не бойтесь! Вы имеете право знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого! А «приглашение» просите присылать по почте способом предусмотренный законодательством», - написал он.

Бахов также напомнил, что во время «разговора» граждане Украины имеют право не свидетельствовать против себя, членов семьи или близких родственников. «Вообще-то «добрый» следователь перед «разговором», когда готовится чай, должен вам об этом рассказать. А если попадется не «добрый»?» - заявил он.

Как сообщал ForUm, во вторник, 13 ноября, днем ​​должна была состояться встреча Президента Украины Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

Иерархи УПЦ МП в это же время проводили в Киево-Печерской лавре заседание собора епископов. Собор епископов заявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

В тот же день Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иерархи УПЦ МП, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии, на встрече с Президентом заявили о сильном давлении и, по их просьбе имена, их пока не раскрывают. 
ForUm

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