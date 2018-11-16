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Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что прогресс в украинско-польском историческом диалоге есть, несмотря на попытки радикальных сил путем провокаций поссорить народы. Об этом дипломат заявил в комментарии Укринформу.

«Да (прогресс. - Ред.) есть. Кто-то, кто говорит, что продвижения нет, не понимает, что оно есть и что диалог идет постоянно. Есть комиссия историков, есть сотрудничество между институтами национальной памяти Польши и Украины, есть открытие украинских архивов в Хмельницком, Одессе. Для польских историков это лучше всего, что может быть, потому что мы там находим шокирующие документы», - сказал Пекло.

В то же время он заметил, что часть радикальных сил с польской и украинской стороны и хотели бы «реализовать что-то, чтобы нас поссорить».

«Но политические элиты Польши и Украины понимают, что наше будущее - это общая Европа и интеграция Украины с европейскими структурами. Это является также вопросом нашей общей безопасности», - отметил посол.

Напомним, 11 ноября польские власти заявили, что накануне празднования восстановления 100-летия независимости не пустили в страну «неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры».
ForUm

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