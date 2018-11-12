Польские власти заявили, что накануне празднования восстановления 100-летия независимости не пустили в страну»неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры».

Об этом заявила пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, сообщает TVP Info.

По его словам, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные 400 активистов, которые были участниками ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые «прославляют идеологию Степана Бандеры», передает Европейская правда. Они хотели приехать на марш независимости в Варшаве. Большинству не позволили въехать в страну.

«Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России», - сказал Жарин.

Накануне в польской столице состоялся Бело-красный марш к 100-летию возобновления независимости. Впервые марш совместно организовали польские власти и польские националистические организации.