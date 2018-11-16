Архиепископ Новокаховский и Генический УПЦ МП Филарет отказался от участия в объединительном соборе по созданию единой поместной церкви в Украине. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба епархии.

«Я архиерей Украинской православной церкви (МП, - ред.). Им я был, им я есть и им я, с Божьей помощью, и останусь. Этот выбор сделан не 13 или 15 ноября 2018, а гораздо раньше, и этот выбор не является спонтанным или временным решением», - говорится в нем.

Архиепископ также заявил, что ждет сообщений о том, что его заставили отказаться от своих убеждений.

«Теперь жду следующих сообщений о том, что меня «заставили отречься убеждений» и «прервали мой путь к свободе» ... Пишу это не шутя, потому что знаю, что законы околоцерковной журналистики, к сожалению, именно такие. Подобные публикации тем более вероятны, когда выяснится, что меня нет на объединительном соборе, который должен пройти в ближайшее время», - отметил он.

Напомним, 13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса «являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы».

В тот же день Президент Украины Петр Порошенко провел встречус частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иерархи УПЦ МП, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии, на встрече с Президентом заявили о сильном давлении и, по их просьбе имена, их пока не раскрывают.

По данным СМИ, одним из них был архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.