Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора УПЦ Московского патриархата, который не подписал постановление Собора - убежден, что поместная православная церковь в Украине будет создана. Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

«Я никогда раньше не скрывал, что является сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Российской православной церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем. Но последние решения, которые принимаются в Московской патриархии, и риторика, которая звучит от нашего руководства из Москвы, не дает оснований ожидать такой автокефалии. А процессы, которые происходят сегодня внутри Украинской православной церкви и, в частности, принятие 13 ноября постановления архиерейского Собора – это, по моему мнению, еще одна попытка затормозить процесс предоставления автокефалии и создание поместной православной церкви в Украине. С нами или без нас – она будет создана, и мне обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая большая православная церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, каким он видит дальнейший ход событий вокруг создания единой поместной церкви в Украине в ближайшей перспективе, митрополит Симеон отметил, что пока никто точно не называет дату Объединительного собора. «Но знаю, что к тому времени Президент намерен встретиться по возможности со всеми нашими архиереями и ответить на те вопросы, которые касаются процессов предоставления автокефалии и создания в Украине поместной православной церкви. Это свое желание он озвучил во время встречи с нами, тремя архиереями, которые 13 ноября приехали в Украинский дом. Это была полезная встреча и очень искренний разговор. Я жалею, что в ней не принимали участие все наши владыки, ведь как и мы, они имели бы возможность получить ответы на множество очень важных и острых вопросов, которые действительно волнуют и нас, и нашу паству», - подчеркнул владыка.

Он также выразил уверенность, что «Президент этой встречи искренне ждал и надеялся на плодотворное общение с архиереями».

Напомним, 13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса «являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы».

В тот же день Президент Украины Петр Порошенко провел встречус частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иерархи УПЦ МП, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии, на встрече с Президентом заявили о сильном давлении и, по их просьбе имена, их пока не раскрывают.