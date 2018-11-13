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В Северодонецке Луганской области сорван отопительный сезон. Школы города закрылись на вынужденные каникулы, у части жителей, помимо отопления, отсутствует электроэнергия.

Об этом заявила в эфире ObozTV экс-глава Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина. По ее словам, критическая ситуация в прифронтовом городе – настоящая диверсия против Украины.

По словам Веригиной, то, что случилось в Смеле и Кривом Роге, происходит и на Луганщине.

«Я приехала из Северодонецка. Половина города была с отоплением, половина без отопления. В школах и детсадах отопления не было. Каникулы в школах опять продлили на три недели, дети замерзали в детсадах, болели. Родители шли на больничный, но и дома нельзя согреться, потому что в части города, где не было отопления, люди включали обогреватели и у них не было даже света. То есть не было ни отопления, ни света. И это 50 км от линии разграничения, это очень близко», – подчеркнула она.

«Я считаю, что это не только вопрос отопления - это вопрос нацбезопасности нашей страны. Я вспоминаю 2014 год, когда казначейство в Луганске было захвачено и в ручном режиме на этой территории людям платили пенсии и зарплаты. Ни одного дня не было задержки, потому что мы понимали, что это нацбезопасноть нашего государства. Сейчас это не просто халатность, а диверсия против украинских граждан», – считает экс-глава ОГА.

Веригина призвала немедленно созвать Совет нацбезопасности и обороны для решения этой проблемы.

Напомним, в Смелее Черкасской области 12 ноября объявлено чрезвычайное положениесвязи с отсутствием отопления в жилом секторе, а также объектах коммунальной сферы — школах, детских садах и больницах. По данному факту начато уголовное производство.

12 ноября криворожане пикетировали «Криворожгаз» с целью убедить газового монополиста в необходимости поставок газа на котельные «Теплоцентрали».

По факту отсутствия отопления в Кривом Роге было начато уголовное производство.

13 ноября все котельные АО «Криворожская Теплоцентраль» возобновили работу.
ForUm

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