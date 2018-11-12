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Сегодня, 12 ноября, руководителям столичных подразделений ГосЧС передали сертификаты на новые спасательные машины. Они приобретены за счет бюджета, сообщили ForUm’у в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Автомобили предназначены для пожаротушения, проведение спасательных работ, доставки огнетушащих веществ и личного состава к месту ликвидации ЧП», - говорится в сообщении.

Каждая машина имеет 72 единицы пожарного оборудования. 

Киевские специалисты получили на службу пять автомобилей, на базе модели МАЗ, которые были значительно модернизированы. Так, специалисты уменьшили габаритную высоту автомобиля, что очень актуально для подразделений ГосЧС, а также увеличили комплектацию, добавили медицинское оборудование и оборудование для откачки загрязненных вод.

В пожарный автомобиль также вошел тепловизионный прибор, чтобы спасатели смогли оценить, не заходя в здание, источник пожара.

Все автомобили украинского производства общества «Пожмашина», на базе шасси МАЗ.
ForUm

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