Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода «Северный поток») и Nord Stream 2 AG (оператор строительства «Северного потока-2») осуществлять любые выплаты российскому газовому монополисту «Газпром». Об этом российская компания сообщила в пятницу, 9 ноября, в проспекте к выпуску еврооблигаций, пишет Deutsche Welle.

Решение принято в качестве временной меры в ответ на иск украинской компании «Нафтогаз». В результате судебного решения «все выплаты от этих компаний» Газпрома «направляются к швейцарским приставам», говорится в документе.

После многолетней судебной тяжбы в феврале 2018 «Нафтогаз» выиграл спор с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. С учетом долга украинской компании перед российским «Газпромом» он должен заплатить украинской компании 2,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Как сообщалось ранее, российский «Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории.

Разбирательство вызвано тем, что «Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины»