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Один из пострадавших в резонансном ДТП в Харькове отказался от претензий к Елене Зайцевой.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на слова адвоката Зайцевой Евгения Мельниченко.

По его словам, один из пострадавших отказался от гражданского иска и от претензий к Зайцевой. Вероятнее всего, речь идет о Юрии Неудачине, который получил травму ноги и взял у семьи обвиняемой 50 тысяч гривен. В феврале молодой человек заявил, что все равно собирается подавать гражданский иск.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин. 

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).    

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

На заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.
ForUm

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