В деле Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, не могут найти ключевого свидетеля.

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, сообщает Obozrevatel.

По ее словам, на заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

«Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств», - сообщила Матвеева.

Она подчеркнула, что у экспертов, которые исследуют смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов. Если раньше для анализа и установления факта - была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения - медикам не хватило 5 мл крови. То теперь технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния.

Однако адвокат потерпевших Лариса Матвеева обращает внимание на тот факт, что эксперты скорость движения для своих расчетов брали с показаний свидетелей.

«Они брали эти данные с показаний свидетелей. Когда я спросила почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели им воспользоваться», - подытожила Матвеева.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.