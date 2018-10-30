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Семеро российских моряков с сейнера «Норд» обменяны на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041». 

Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

Шевченковский районный суд признал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского невиновным в незаконченном покушении на мошенничество для получения 500 тыс. долларов и оправдал его.

Порошенко 11 ноября посетит Париж по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Тогда же планируется встреча Трампа и Путина.

Ушел из жизни выдающийся украинский мультипликатор, автор «Приключений капитана Врунгеля» Давид Черкасский.

В поселке Талалаевка Черниговской области в жилом доме обнаружили тела матери и двух ее малолетних детей.

Стадия прений по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича закончена.  Янукович сможет обратиться к суду с последним словом 19 ноября.

Украина может получить новый территориальный спор с Российской Федерацией в случае денонсации Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. 

Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины.

Российская Федерация может прибегнуть к обострению ситуации в Черном море, заявил командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Венгрия переименовала скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвала жесткое сопротивление Украины.
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