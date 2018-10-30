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Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября посетит Париж по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Об этом на брифинге по результатам VII заседания украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству сообщил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Франции Жан-Батист Лемуан, передает УНИАН.

«11 ноября в Париже с визитом будет находиться Президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги (Эммануэля Макрона) принять участие в праздновании 100-й годовщины окончания Первой мировой войны. И для нас большая честь - принимать украинского президента по этому поводу», - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны. В них примут участие мировые лидеры, в том числе президенты США и России. Тогда же планируется встреча Трампа и Путина.
 
ForUm

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