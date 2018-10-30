также в разделеОбщество
30 октября. Картина дня 9
Полиция в пятый раз выдворила «вора в законе», который «облюбовал» Украину 15
Боевик Лусварги попросил у Украины адвоката 10
На остановках общественного транспорта появятся защитные столбики 10
Пограничники провели учения по отражению атаки с моря 9
Денисова подтвердила освобождение удерживаемых в Крыму моряков 15
Журналист: Семья Артема Сытника незаконно продала земельный участок в Крыму 94
Украина и РФ обменялись моряками 44
«Министра финансов ДНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы 25
Украинец установил рекорд, протянув зубами 600-тонное судно 19
Российского депутата заметили в «ЛНР» 34
Наев: Военые не планируют освобождать Дебальцево или иной населенный пункт 47
Комроты арсенала под Ичней оштрафовали за вождение «под мухой» в день пожара 15
В РФ задержали пограничника за продажу данных о поездках Мишкина и Чепиги 42
Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 19 ноября 26
Цигикал: РФ создает предпосылки для экономической блокады украинских портов 44
Суд завершил дебаты по делу о госизмене Януковича 88
Из Киева в Борисполь могут запустить поезд украинского производства 69

Шевченковский районный суд признал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского невиновным в незаконченном покушении на мошенничество для получения 500 тыс. долларов и оправдал его.

Такой приговор огласил суд во вторник, передают Українські Новини.

Суд не установил лиц, которые могли бы являться потерпевшими по делу и указал, что в отношении Гречковского имела место провокация.

«Все доказательства Генпрокуратуры являются недопустимыми и содержат существенные противоречия и не могут быть приняты судом»,- сказала оглашавшая приговор судья.

Также суд отметил нарушение подследственности дела.

В частности суд указал, что досудебное расследование по делу должно было проводиться не Генпрокуратурой, а органами Национальной полиции.

«Таким образом все процессуальные действия по делу нельзя считать законными»,- добавила судья.

Проведение НСРД суд также признал недопустимым доказательством в деле.

Суд признал недопустимым доказательством и протокол изъятия денежных средств, поскольку он был составлен непроцессуальным образом.

Суд также установил нарушение права на защиту и другие нарушения со стороны следствия и указал, что обвиняемый по делу Шкляр оговорил Гречковского под давлением следствия.

Кроме того, суд установил зависимость и подконтрольность так называемого потерпевшего по делу правоохранительным органам.

«Действия потерпевшего Климчука носят признаки провокации. Суд сомневается в правдивости его показаний. По сути совершена провокация преступления в отношении Гречковского», - огласила судья.

Суд установил заказной характер дела, что подтверждается показаниями отдельных свидетелей.

«Таким образом все доказательства вследствие провокации преступления являются недопустимыми. Обвинение против Гречковского не нашло своего подтверждения», - подчеркнула судья.

Также суд постановил вернуть залог Гречковскому, который он внес в качестве меры пресечения и отменил арест его имущества.

Напомним, 21 сентября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о разоблачении Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.

ВСЮ решил, что Гречковский уйдет в отпуск на период расследования. 

22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде залога в сумме 3,895 млн грн. 

Гречковский утверждает, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств по нему нет. 

8 августа 2017 года ГПУ вручила подозрение Гречковскому.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги