Шевченковский районный суд признал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского невиновным в незаконченном покушении на мошенничество для получения 500 тыс. долларов и оправдал его.

Такой приговор огласил суд во вторник, передают Українські Новини.

Суд не установил лиц, которые могли бы являться потерпевшими по делу и указал, что в отношении Гречковского имела место провокация.

«Все доказательства Генпрокуратуры являются недопустимыми и содержат существенные противоречия и не могут быть приняты судом»,- сказала оглашавшая приговор судья.

Также суд отметил нарушение подследственности дела.

В частности суд указал, что досудебное расследование по делу должно было проводиться не Генпрокуратурой, а органами Национальной полиции.

«Таким образом все процессуальные действия по делу нельзя считать законными»,- добавила судья.

Проведение НСРД суд также признал недопустимым доказательством в деле.

Суд признал недопустимым доказательством и протокол изъятия денежных средств, поскольку он был составлен непроцессуальным образом.

Суд также установил нарушение права на защиту и другие нарушения со стороны следствия и указал, что обвиняемый по делу Шкляр оговорил Гречковского под давлением следствия.

Кроме того, суд установил зависимость и подконтрольность так называемого потерпевшего по делу правоохранительным органам.

«Действия потерпевшего Климчука носят признаки провокации. Суд сомневается в правдивости его показаний. По сути совершена провокация преступления в отношении Гречковского», - огласила судья.

Суд установил заказной характер дела, что подтверждается показаниями отдельных свидетелей.

«Таким образом все доказательства вследствие провокации преступления являются недопустимыми. Обвинение против Гречковского не нашло своего подтверждения», - подчеркнула судья.

Также суд постановил вернуть залог Гречковскому, который он внес в качестве меры пресечения и отменил арест его имущества.

Напомним, 21 сентября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о разоблачении Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.

ВСЮ решил, что Гречковский уйдет в отпуск на период расследования.

22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде залога в сумме 3,895 млн грн.

Гречковский утверждает, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств по нему нет.

8 августа 2017 года ГПУ вручила подозрение Гречковскому.