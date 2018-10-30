Стадия прений по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича закончена. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает «Украинская правда».

Судья прервал дебаты адвоката Александра Байдыка, сказав, что он озвучивал свою речь 9 судебных дней, повторял выступление своего коллеги Александра Горошинского и не реагировал на замечания судьи относительно повторения выступления.

«Судебные дебаты закончены», - сказал он.

Девятко также спросил, хотят ли стороны перейти к дебатам в виде реплик.

Прокуроры отказались от реплик, указав, что в этом нет необходимости, потому что свою позицию они озвучили, и вина обвиняемого доказана.

Защитники Януковича заявили, что требуют продолжения дебатов и хотят «реплики на отсутствие реплик».

Они отмечали, что имеют право зачитывать одни и те же показания по нескольку раз.

На это судья Девятко сказал, что адвокаты имеют право обжаловать решение суда.

«Вы, защитник Байдык, выступали 9 судебных дней в судебных прениях. Суд вам никак не мешал. Однако вы не реагировали на замечания суда, и суд принял соответствующее решение. Если вы с ним не согласны – укажите это в апелляционной жалобе», - сказал судья.

Он добавил, что суд в этом процессе никуда не спешил и напомнил, что судебные дебаты длятся уже 3 месяца.

После этого судья Девятко предложил решить вопрос о последнем слове экс-президента в суде.

Напомним, 17 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям.

Адвокат Януковича Александр Байдик начал свою дебатную речь 13 сентября.

Сам Янукович просит Оболонский райсуд Киева обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцсвязи и с адвокатом.

По данным Генпрокуратуры, экс-президента Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.